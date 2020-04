VIDEO. Danemark. "Bananes célibataires", produits périmés offerts... pour lutter contre le gaspillage alimentaire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une chaîne de grande distribution comptant 280 supermarchés au Danemark s'est résolument engagée dans le mouvement de réduction des déchets alimentaires que connaît le pays. Sa politique commerciale a désormais comme objectif le zéro gaspillage. Avec pour premier principe de ne pas pousser le client à la consommation… La taille des sachets de pain a été par exemple réduite de moitié pour s'adapter aux petites familles. Les fruits et légumes sont vendus le plus possible en vrac, ce qui ne faisait pas vraiment partie des habitudes danoises.

"Cela évite le gaspillage alimentaire. On ne jette rien parce qu'on achète juste ce dont on a besoin", dit une consommatrice au magazine "Nous, les Européens" (replay). Cette enseigne propose également des promotions sur des produits dont la date de péremption approche. Et surtout, elle ne pratique jamais la surenchère. "On ne pousse pas les clients à acheter plus que de besoin, explique le directeur de ce supermarché. Quand on fait une promotion, c'est toujours sur une seule pièce. Et jamais avec le fait d'acheter un paquet pour en avoir un de gratuit."

Une politique gagnant-gagnant

Un deuxième principe est de rendre le consommateur responsable. La banane était jusqu'à récemment le fruit le plus gaspillé du magasin. Au Danemark, elles sont vendues à la pièce. Les clients choisissant les plus grosses, certaines de petite taille ne trouvaient jamais acheteur : "Avant, on vendait 2 000 bananes par jour et on en jetait plus d'une centaine." Une boîte les accueille désormais avec un panneau incitatif : "Prenez-moi, je suis célibataire." Le déchet de bananes est aujourd'hui "proche de zéro".

Le supermarché visité a réduit son gaspillage alimentaire de 60%, soit une économie de 50 000 euros par an. C'est également bénéfique pour le consommateur : "La chaîne ne veut pas gaspiller : les prix sont raisonnables et moi, j'achète moins cher", témoigne une cliente très satisfaite. Quant aux produits périmés, ils sont stockés dans des cartons bien en vue dans le magasin, qui les met gratuitement à la disposition de ses clients.

