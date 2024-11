Faut-il mettre les oeufs au frigo ? Quels fruits et légumes y conserver ? À quoi servent les étages ? Réponses avec Laurent Guillier, chef de projets scientifiques à l'Anses.

Laurent Guillier, chef de projets scientifiques à l'Anses, explique : "le point le plus important en termes de sécurité, et aussi pour prévenir le gaspillage des produits, c'est d'identifier la zone froide." Il mentionne qu'il s'agit de la zone la plus froide du réfrigérateur, avec une température inférieure à 4°C. "On va mettre les aliments qu'on appelle très périssables, donc des aliments qui sont peu salés, généralement non cuits : des viandes, des légumes découpés, des produits de charcuterie, du poisson frais."

Ces aliments sont très sensibles au développement de bactéries comme la listeria qui peut se multiplier même au froid. "Il est vraiment important que ces produits-là soient dans la zone froide", insiste M. Guillier.

Conserver les œufs et le beurre à l'extérieur de la zone froide

Concernant les œufs, M. Guillier explique qu'il y a un débat : "on pourrait les garder dans une zone fraîche dans notre cuisine, si on avait ça. Il est quand même préférable de les mettre au réfrigérateur, ça va prolonger leur durée de vie."

Pour le beurre, il conseille : "c'est un produit qui se conserve relativement bien et qu'on pourrait conserver dans la porte du réfrigérateur. Le beurre ne permet pas la croissance de la plupart des bactéries."

Ranger les fruits et légumes selon leur fraîcheur

"On n'est pas obligé de placer tous les fruits et tous les légumes au réfrigérateur", indique le spécialiste. Certains comme les pommes, nectarines ou tomates peuvent être conservés à température ambiante pour une meilleure maturation et un meilleur goût.

En revanche, "on va plutôt réserver la conservation au réfrigérateur pour tout ce qui est salades, choux, carottes", ainsi que les fruits et légumes déjà découpés. Le bac à légumes convient bien pour ces derniers.

En suivant ces conseils pour un rangement optimal, on évitera le gaspillage alimentaire et les risques de développement bactérien indésirable.