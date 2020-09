VIDEO. Certaines maladies du cerveau peuvent-elles être directement liées à l\'alimentation ?

"Moi ce que je vous conseille, c'est de conserver autant que possible un esprit sain, non pas dans un corps sain, mais dans un ventre sain."

Pour Sophie Yvon, chercheuse en neurogastrologie et nutrition des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou encore la sclérose en plaque pourraient être intimement liées à notre alimentation. L'intestin est plein de bactéries qui sont normalement maintenues à l'intérieur de celui-ci car il joue le rôle d'une barrière. "Il fait une barrière mais qui n'est pas complètement imperméable. C'est-à-dire qu'il y a des petits trous, il y a du passage : du passage de nutriments, du passage de bactéries, du passage de molécules. Dans certaines pathologies votre intestin va être un peu plus ouvert", développe la chercheuse en neurogastrologie. Ainsi, si le passage augmente, les bactéries produites dans le ventre vont passer dans la circulation sanguine et donc potentiellement aller jusqu'au cerveau. Cette modification de l'équilibre intestinal peut alors favoriser l'apparition de troubles neurologiques.

Quelle alimentation privilégier ?

Sophie Yvon recommande des aliments riches en éléments précis parmi lesquels la vitamine B6. "On va la retrouver dans tout ce qui est abats : par exemple les foies, les cervelles… Pour les personnes qui ne mangent pas de viande, on peut les retrouver notamment dans tout ce qui est graines de chia, graines de lin, également certaines huiles, les noix…", développe Sophie Yvon. Elle recommande aussi les aliments riches en oméga 3. "Souvent on dit que le poisson, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'il est très riche en acide gras polyinsaturé, en oméga 3. Et en fait ces acides gras, ils vont stimuler les stimulations nerveuses, ils vont vraiment avoir un impact sur le cerveau", assure-t-elle. Enfin, elle préconise les aliments riches en flavonoïdes et en anthocyane que l'on peut trouver dans certaines légumineuses : soja, pois lentilles, haricots…