VIDEO. \"C\'est une vie de famille\" : En Lozère, des habitants gèrent une épicerie coopérative

Au cœur des Cévennes, sur la limite Ardèche-Lozère, difficile pour les habitants de se rendre chaque jour dans les supermarchés, tous situés à au moins une demi-heure de chez eux. En effet, la dernière épicerie du village a fermé, contraignant les Lozériens de se déplacer. Mais les habitants de ce village ont trouvé la solution : une épicerie coopérative. Une soixantaine d'entre eux sont donc copropriétaires de ce commerce et donnent un peu de leur temps tous les mois - environ trois heures.

Né à la fin des années 70 à Brooklyn, quartier de l'extrémité ouest de Long Island, ce système permet ainsi de faire vivre l'épicerie. Chaque mercredi, les coopérateurs réceptionnent 50 % des références du magasin et s'activent pour tout organiser. En plus de la dimension sociale de ce travail à temps partiel, les commerçants prônent une consommation locale. "On a une cinquantaine de producteurs qui nous apportent leurs produits donc on a des produits qui sont aussi de la vallée, comme le miel et les produits de châtaigne (…) Dès qu'on peut trouver un produit qui est dans notre périmètre, on essaie de le référencer", explique David, co-initiateur de l'épicerie et salarié.

Plus qu'un commerce...

"C'est (ndlr : presque) une vie de famille", s'enthousiasme Nicolas, coopérateur de l'épicerie. Chaque mercredi et jeudi, nombre d'entre eux se retrouvent pour aller au marché, réceptionner les livraisons et partager des moments privilégiés ensemble. Pour Nicolas, c'est même plus que ça : "Il y a une espèce d'émulsion, d'alchimie qui va se faire entre nous tous."