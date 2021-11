BRUT

C'est l'histoire de deux copains qui se connaissent depuis le collège et qui partagent une passion : la boulangerie-pâtisserie. Aujourd'hui, à 20 ans, Alary et Thomas viennent de reprendre la boulangerie de leur village, à Jupilles (Sarthe), dans laquelle ils ont d'abord été apprentis pendant deux ans. Les deux amis louent le fonds de commerce à leurs anciens patrons mais sont totalement indépendants pour mener à bien le projet.

Redonner vie au village

"C'est une super nouvelle pour le village", se réjouit Vincent Gruau, le maire de Jupilles. Selon lui, il est important de les aider à développer leur commerce et de leur trouver des financements. "On est à 15 kilomètres des petites villes, c'est loin tout en étant à côté pour les habitants, donc avoir ce commerce de proximité, c'est primordial", estime l'élu. Aussi, cette boulangerie est l'occasion de redonner de la vie au village et de ne pas avoir des "cités-dortoirs". Aujourd'hui, Alary a pour projet d'ouvrir sa boulangerie au Japon. Thomas, lui, se projette en bord de mer dans une boulangerie "un peu plus grande". "On est là pendant un an, justement, pour prouver qu'on est capables de gérer une entreprise, qu'on puisse être suivis par les banques par la suite et après, on sera lancés (...) Tout est possible après", conclut-il.