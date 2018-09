Désintox. La triple intox d\'Eric Zemmour sur le halal dans le football

Triplé perdant pour Eric Zemmour : lors d’une intervention sur LCI, le journaliste, qui multiplie polémiques et intox à l'occasion de la campagne promotionnelle de son livre, a abordé un de ses sujets de prédilection : la progression du halal, que les joueurs musulmans de l'équipe de France de football auraient même imposé à toute l'équipe en 2010.

« En 2010, en équipe de France, ils mangeaient tous halal. Ils avaient imposé le halal. Et c’est Laurent Blanc qui l’a interdit, puis Didier Deschamps. »

Aucune de ces affirmations n’est exacte, puisque le halal n’a jamais été imposé aux Bleus, et que ni Laurent Blanc ni Didier Deschamps ne l’ont donc interdit.

Première erreur : Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus en 2010, avait effectivement décidé de mettre un buffet halal à la disposition des joueurs le souhaitant, suite à une demande formulée par certains. Mais il n'y avait aucune obligation de s'y servir pour les autres, puisqu'il y avait un deuxième buffet.

Deuxième erreur, Laurent Blanc n'a jamais interdit le halal. Le successeur de Domenech a simplement mis fin, symboliquement, aux deux buffets distincts. Mais les joueurs qui le souhaitaient se voyaient proposer « individuellement » des repas halal.

Troisième et dernière erreur, Didier Deschamps, lui non plus, n'a jamais empêché les joueurs de manger halal s'ils le voulaient. L'entraîneur champion du monde a même expliqué à de nombreuses reprises qu'il cherchait « le bien-être de ses joueurs » en proposant un buffet halal à Clairefontaine ou lors des grandes compétitions.

Cela fait, plusieurs années que le sujet ne provoque plus la moindre polémique... à part, donc, lors des passages d'Eric Zemmour dans les médias.

