Viande : comment est-elle contrôlée en France ?

Les Français sont des carnassiers. Ils consomment 87 kg de viande par an. Les vétérinaires du ministère de l’Agriculture vérifient de façon aléatoire si la viande est comestible selon les normes européennes, 150 000 tests sont organisés par an. De leur côté, les agents de la répression des fraudes vérifient s'il n'y a pas de tromperie sur les étiquettes. Concernant la viande, 3% des contrôles révèlent des fraudes, les responsables risquent deux ans de prison et 300 000 € d'amende à titre personnel. Pour leur entreprise, la facture s'élève à 1,5 million d'euros.

Les fraudes en France

En février dernier, des négociants français ont acheté 800 kg de viande polonaise avariée. En 2013, l'usine Spanghero était dans la tourmente pour avoir commercialisé des lasagnes à la viande de cheval. Les quatre auteurs ont été jugés et condamnés, deux ans de prison ferme ont été notamment prononcés pour l'un des responsables.

