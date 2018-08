Oise : cinq tonnes de viande avariée saisies dans un établissement agro-alimentaire

Cette saisie record a été réalisée début août à Nogent-sur-Oise.

Entre le 1er et le 6 août, cinq tonnes de viande avariée ont été confisquées lors d'une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude dans un établissement agro-alimentaire du secteur de Nogent-sur-Oise. Une information du Courrier Picard confirmée jeudi 9 août à franceinfo par la préfecture de l'Oise. La viande était destinée à des établissements de restauration rapide d'Ile-de-France et du bassin creillois.

D'après la préfecture de l'Oise, l'établissement fonctionnait illégalement sans autorisation, et dans des conditions non conformes aux règles sanitaires en vigueur. Les gérants de cette entreprise s'apprêtaient donc à commercialiser de la viande impropre à la consommation et représentant des risques pour la santé publique.

D'autres infractions importantes ont été relevées grâce à la collaboration de la Direction départementale de la sécurité publique, celle de la Protection des populations, et de l'URSSAF. Il s'agirait d'une opération de grande ampleur.