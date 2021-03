Vendée : un magasin en circuit-court vend les produits des paysans du coin

Depuis un an, les Français n’ont jamais autant plébiscité les circuits courts. À Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, six fermiers ont ouvert une boutique qui fait travailler une cinquantaine d’exploitations.

En Vendée, dans un supermarché presque comme les autres, on retrouve des légumes frais, un rayon boucherie, des produits laitiers, mais aussi, des légumes secs, des tisanes, des confitures… Six agriculteurs ont créé ce magasin, installé à Mortagne-sur-Sèvre. "On répond à la demande des consommateurs, avec une cinquantaine de producteurs qui nous amènent leurs produits", explique Damien Roy, l’un des associés. Les produits sont cultivés à moins de 100 km du magasin.

"Au moins, on sait ce qu’on mange"

Laurence Ragueneau, productrice de champignons, est satisfaite. "Ce qui est bien, c’est que le prix est vraiment celui que l’on veut voir afficher dans le magasin", se réjouit-elle. Cette dernière vend ses champignons bio six euros plus chers que ce que lui donnerait un supermarché classique. "Nos cinquante producteurs fixent le prix et le magasin prend une marge pour faire fonctionner les charges", ajoute Damien Roy. Plus cher qu’une grande surface classique, mais les clients apprécient. "Ça vient du coin donc au moins, on sait ce qu’on mange", affirme l’une d’eux.