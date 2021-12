Val-de-Loire : La Touraine, destination rêvée pour Noël

Le Château Renaissance situé à Villandry est l'une des merveilles de la Touraine. A l'approche des fêtes de fin d'année, le personnel s'active pour le magnifier avec des sapins de Noël et des décorations. Mais la vraie surprise se trouve au dernier étage du château, où une forêt artificielle a été installée. Arbres, sapin, neige, tout y est. "Villandry est vraiment le château des jardins, on est très connus pour les jardins, et on a pris la thématique de la nature (...) et cette fois-ci c'est la nature qui rentre dans le château", explique le propriétaire, Henri Carvallo. Les premiers visiteurs sont déjà enchantés par les surprises que leur réserve chaque pièce.

Les spécialités culinaires de Tours

Les adeptes de gourmandises peuvent également trouver leur bonheur grâce au nougat de Tours, l'une des spécialités de la région. On pourrait presque croire que le nougat de Tours a été conçu pour les touristes, car il se conserve jusqu'à deux semaines sous température ambiante. Sur la pâte sucrée qui sert de base, viendra s'ajouter de la compotée d'abricot, du confit de melon, de la poudre d'amande et des blancs d'œufs, saupoudrés du sucre glace.