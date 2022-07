Val-d'Oise : une cliente découvre un lézard dans son menu McDonald's et attaque l'enseigne en justice

En février 2021, la jeune femme avait découvert un lézard dans son sandwich. Plus d'un an après, elle a décidé d'attaquer en justice le géant américain de la restauration rapide.

Très mauvaise surprise. En commandant un sandwich, un "Big Tasty", via l'application Uber Eats, chez McDonald's, le 12 février 2021 au fast-food de Saint-Witz (Val-d'Oise), une cliente a découvert... un lézard, a rapporté Le Parisien dimanche 24 juillet. "J'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je l'ai ouvert et c'est là que j'ai découvert un lézard écrasé avec les boyaux qui sortaient. Il était bien badigeonné de sauce, le cuisinier l'a forcément vu", explique-t-elle.

@McDonaldsFrance vous faites des Mc Lézards maintenant ? C’est inadmissible. Au McDo de SaintWitz pic.twitter.com/UD0FHj0CyG — Lélé (@LGhost_) February 12, 2021

Le soir même, elle retourne évidemment au restaurant pour demander des comptes. "J'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas surpris du tout, le cuisinier était derrière et à aucun moment, il n'est venu nous voir. Le responsable n'était pas là", raconte-t-elle au Parisien.

Proposition de ristourne de 10%

On lui propose un arrangement : 10% de réduction sur son prochain repas. Une employée demande également de récupérer le burger au lézard, une requête que la cliente refuse. Un responsable de l'enseigne finit, un peu plus tard, par lui proposer un arrangement avec leur assurance. "Cela veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a eu un problème, moi, je voulais surtout qu'ils s’excusent", avance-t-elle.

La cliente s'est, depuis l'incident, rapprochée d'un avocat qui a lancé une citation directe pour que le géant américain comparaisse en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. L'audience aura lieu en février 2023 au tribunal de Pontoise (Val-d'Oise). Contactée par Le Parisien, l'agence qui assure la communication de l'enseigne assure qu'une "enquête interne a été immédiatement diligentée au moment des faits, en février 2021. Celle-ci n'a mis en évidence aucune non-conformité". "La qualité et la sécurité alimentaire sont la priorité de l'enseigne et, à ce titre, de très nombreux audits et contrôles sont appliqués tout au long de la préparation de nos menus, a rappelé l'agence, tant chez nos fournisseurs qu'au sein de l'établissement."