Une idée pour la France : une association lutte contre le gaspillage alimentaire des produits de la mer

Une association de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, récupère le poisson invendu, le surgèle et le donne pour l’aide alimentaire. Un bon moyen de lutter contre le gaspillage.

À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), une association a eu une idée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Récupérer le poisson invendu à la criée le matin, le nettoyer, le surgeler pour l’aide alimentaire. En plus, "cette activité est un tremplin vers l’emploi pour [les] salariés qui sont en cours d'insertion", explique Sophie Cazenave, directrice du "Panier de la mer 62". Un matin, malgré le vent, des pêcheurs ont tiré deux tonnes et demi de merlan, de maquereau et d’encornet, mais tous les poissons pêchés ne seront pas vendus à la criée.

40 tonnes de poissons sortent de l’atelier chaque année

L'association cherche justement à récupérer les poissons qui n'ont pas trouvé preneur. Ils échappent ainsi au gaspillage et doivent ensuite être préparés. Les salariés, au chômage depuis longtemps, apprennent à découper le poisson et redécouvrent les règles du travail en entreprise. Chaque année, 40 tonnes de poissons surgelés sortent de l'atelier, avant d'être vendues (2 euros le kilo) aux associations d'aide alimentaire. C'est un produit rare, très apprécié des bénéficiaires. "Les paniers de la mer" sont présents dans cinq ports de France.