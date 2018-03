Une entreprise bretonne invente le camembert râpé (et il n'est pas certain que les Normands soient ravis)

Il a fallu six mois de recherche pour aboutir à ce produit. Il a été présenté lors d'un salon à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Il n'est cette fois-ci pas coulant, mais... râpé ! A l'occasion du salon CFIA (Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire), qui se déroule du 13 au 15 mars à Rennes (Ille-et-Vilaine), une entreprise bretonne a sérieusement revisité le célèbre fromage normand à pâte molle en présentant son tout nouveau produit : du camembert râpé. L'invention est signée AB Technologies alimentaires, une entreprise installée à Sulniac, dans le Morbihan.

Les Bretons ont inventé le camembert… râpé !

(On n'arrête plus le progrès)https://t.co/ds9PYzKzKS pic.twitter.com/MM1o7XGnKR — Ouest-France (@OuestFrance) 13 mars 2018

"Pour préparer des plats avec une nouvelle saveur"

Un résultat obtenu après six mois de recherche. "On transforme le camembert en pâte que l’on durcit ensuite afin de réussir à la râper tout en gardant son goût", explique à Ouest-France Françoise Chauvel, responsable commerciale de la société. "Ça permet de préparer des plats avec cette nouvelle saveur et de l’utiliser de façon plus pratique", complète-t-elle. Verdict du quotidien régional : "Nous avons goûté des produits à base de camembert râpé et ce n’était vraiment pas mauvais. Le goût est bien là !"

Aucune date n'a pour le moment été fixée pour la commercialisation de ce camembert nouvelle génération.