Une chocolaterie solidaire pour vos chocolats de Noël !

La chocolaterie "Févier d'Or" n'est pas une chocolaterie comme les autres. Ici, 5 salariés sur 6 sont en situation de handicap. C'est Nadine Abondo, fille d’un cultivateur de cacao camerounais qui en est la créatrice. Elle a travaillé pour une association sur les maladies rares et elle a dirigé un ESAT, un établissement d’aide par le travail pour des adultes en situation de handicap. Elle sait à quel point l'insertion professionnelle est difficile pour les personnes en situation de handicap.

Adapter les postes aux handicaps

C'est le cas d'Eva qui a 30 ans, sourde et muette depuis la naissance ou encore d' Elodie, 35 ans et qui souffre de la maladie de Still depuis l'enfance, une maladie évolutive qui touche les articulations et entraîne une perte de mobilité. Dans cette entreprise, tout est adapté au handicap d’Elodie: les étagères et les plans de travail sont très bas pour faciliter son accessibilté aux produits.

Embaucher des personnes en situation de handicap, c’est aussi s’adapter à leur rythme de travail. Elodie travaille trois après-midi par semaine.

Quant à Eva, elle a trouvé dans la chocolaterie ce qu’elle n’avait pas en milieu ordinaire : un environnement bienveillant. Aujourd’hui Elodie et Eva sont en CDI. Eva vient même d’acheter une maison. Et pour la cheffe d’entreprise, concilier insertion sociale et rentabilité est possible : un pari réussi !

Pour commander vos chocolats : https://fevierdor.com