En Australie, un restaurateur établit un record du monde avec une pizza 154 fromages

Les puristes de la pizza font sûrement la grimace. Johnny Di Francesco, un restaurateur installé à Melbourne (Australie), a établi un record du monde en réalisant une pizza comptant 154 fromages, a rapporté le Guinness des Records (en anglais), mardi 9 avril.

Cheese overload! This chef in Melbourne, Australia managed to squeeze 154 varieties of cheese onto one pizza ‍ https://t.co/H4qbu3sNLM