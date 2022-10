Un jour en France : "Octobre rose", manifestation à Nantes et les premières Saint-Jacques, l'actualité du samedi 1er octobre

Le 20 Heures revient, samedi 1er octobre, sur l'actualité en France. Au menu, une mobilisation à Nantes contre l'insécurité, une braderie d'entreprise qui fait recette et l'ouverture de la saison des Saint-Jacques.

Ras-le-bol : c'est le message qu'ont voulu faire passer les Nantais dans la rue, samedi 1er octobre, quelques jours après le viol d'une femme de 40 ans par deux individus. Depuis quelques mois, les habitants dénoncent l'insécurité dans leur ville. La mairie réclame 80 policiers supplémentaires, pour rétablir la sécurité. À Reims (Marne), comme un peu partout en France, on s'est également mobilisé pour "Octobre Rose". Le mois est consacré à la lutte contre le cancer du sein. En 2022, l'accent est mis sur le sport.

Les premières coquilles Saint-Jacques

Près de Dijon (Côte-d'Or), la braderie annuelle d'une célèbre marque d'électroménager est devenue incontournable. En période de crise et d'inflation, les Français étaient nombreux à venir profiter des prix cassés. "On a pris un kit avec différentes poêles, on a économisé au moins 40 %, je dirais", confie une acheteuse. 8 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Enfin, les premières coquilles Saint-Jacques de la saison sont arrivées à l'aube dans le port de Granville (Manche), moins nombreuses que prévues en raison du mauvais temps. La tonne pêchée durant la nuit s'est arrachée en seulement 45 minutes.