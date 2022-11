Truffes : à Aups, faible récolte et un kilo à 800 euros

Le village d’Aups, dans le Var, accueille le plus grand marché aux truffes de France. Il doit sa réputation à l’abondance de la truffe noire, si difficile à trouver. Mais déception cette année pour les amateurs, car seuls 15 kg de ce diamant noir étaient à vendre, jeudi 24 novembre.

Le marché à peine ouvert, les clients se précipitent sur les premières truffes. "Plein d’odeurs, on va se régaler je pense", déclare l’un d’entre eux. "Ça sent la terre, ça sent vraiment la truffe, c’est très spécifique", ajoute un autre. Mais mauvaise surprise pour les fins gourmets, son prix, 800 euros le kilo. “Elles sont belles, elles sentent bon, elles sont de bonne qualité, mais il y en a moitié moins que l’année dernière”, regrette Ornella Desantis, trufficultrice.

Un climat peu favorable

Trois fois moins de truffes : seulement 15 kilos, contre 50 les années précédentes. Une faible récolte due à un climat peu favorable. "Les terres étaient tellement chaudes, la chaleur trop tardive, et avec les grosses pluies qu’on a eues, ça a fait pourrir les premières truffes. Et maintenant, il va falloir attendre un peu pour avoir vraiment des belles truffes, dans 15 jours à peu près", explique Stéphan Davit, trufficulteur. Mais que les amateurs se rassurent, il y aura bien de la truffe pour Noël. Le marché d'Aups, lui, a lieu tous les jeudis matin jusqu’au mois de mars.