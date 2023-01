"Tout ce qu’on crée, c’est de la joie !" Visite dans l’atelier de l’une des dernières fabriques françaises de fèves artisanales

Aujourd'hui c'est l'Épiphanie. Traditionnellement, elle s’accompagne de la dégustation d’une galette des rois. Mais rares seront les fèves françaises que vous y trouverez. Plus de 95% d’entre elles viennent désormais de Chine. Visite à la faïencerie Colas, l’un des rares artisans à fabriquer encore des fèves en France.

Dans l’atelier de la faïencerie Colas à Coulanges-sur-Yonne, le gréant Alexandre Colas est à la manœuvre, car il est aussi le fabricant de fèves en céramiques. Dans le grand atelier, on voit des centaines de plaques à toutes les étapes de la fabrication, moules vides, remplis, fèves cuites dans des caisses... "Pour reconnaître qu’un biscuit a bien cuit, il y a ce bruit, ça tinte, livre Alexandre Colas en tapotant l’une de ses créations. Là, on a déjà une véritable fève", poursuit-il satisfait.

>> INFOGRAPHIE. Inflation : découvrez l'évolution des prix de la galette des rois en France depuis un an

Ici, les fèves en céramique sont faites de A à Z à la main. Après la pose de l'émail blanc et une deuxième cuisson, voici venue l’étape de la peinture. "On vient prendre l’or maintenu à l’état liquide puis on vient l’appliquer en fine couche, rehausser tous les détails, décrit l'artisan. Puis on va les recuire une dernière fois à près de 800 degrés".

Alexandre Colas, de la faïencerie Colas à Coulanges-Sur-Yonne (Yonne), sculpte un moule pour les fèves 2023. (ALEXIS ARADES / RADIOFRANCE)

Une histoire de savoir-faire et de passion. "On est artisan, c’est un mot qui représente beaucoup pour moi. "Toute l’année, on créé de petits objets qui vont être au cœur d’un moment de joie. C’est quand même sympathique de penser que tout ce qu’on crée, c’est de la joie au final !", s’exclame-t-il tout heureux.

De 0,50 à 8 euros pièce

Plates ou en relief, en forme de couronne ou de fleur, certaines fèves sont même personnalisées avant d’être expédiées pour se retrouver à 200 kilomètres de là, dans les galettes tout juste sorties du four de Stéphane Vandermeersch à Paris. "Il y a des choses qui sont faites ailleurs dans des pays étrangers. Nous, on a toujours refusé", assène le pâtissier, spécialisé dans le feuilletage.

Des fèves artisanales de la faïencerie Colas à Coulanges-Sur-Yonne (Yonne) tout droit sorties de leur troisième cuisson et prêtes à être emballées (janvier 2023). (ALEXIS ARADES / RADIOFRANCE)

Effectivement, plus de 95% des quelque 50 millions de fèves vendues en France proviennent de Chine, selon les professionnels du secteur. La fève artisanale française, c’est donc "important, insiste Stéphane Vandermeersch. Même si ça a un coût différent, je m’en fiche. On n’a pas fait ça pour le business". Vendues entre 50 centimes et 8 euros pièce, ce sera quand même près de 1,4 million de fèves Colas qui seront cachées dans les galettes des rois pour l'Épiphanie cette année.