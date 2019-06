Toulon : un local des Restos du cœur a été vandalisé

C'est la consternation aux Restos du cœur de Toulon (Var), à l'ouest de la ville. Entre 800 kg et une tonne de marchandises ont été dérobées, au matin du jeudi 13 juin. Des étagères ont également été renversées, et de l'huile et des œufs ont été projetés dans le local. La priorité du centre, qui aide 300 familles l'hiver et 200 l'été, est de reconstituer les stocks et de remettre en état le local. "Je suis dégoûtée. Je suis contente de faire du bénévolat et donner à manger aux gens. Ils en ont vraiment besoin. Je ne sais pas comment on va faire. On va donner ce qu'on peut donner", explique une bénévole.

Une plainte a été déposée au commissariat

"Sur le moment, on est impressionnés. Et, après, petit à petit, on reprend notre travail et on essaie de nettoyer pour tout remettre en ordre", précise un autre bénévole, qui a trouvé des biscuits et du lait pour reconstituer les stocks de nourriture. Toute l'équipe est mobilisée pour assurer la distribution prévue mercredi 19 juin. Parallèlement, une plainte pour vol et dégradation a été déposée au commissariat.

