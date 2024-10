Thon en conserve : des ONG alertent sur des taux de mercure trop importants

Après avoir analysé 148 conserves de thon, les ONG Foodwatch et Bloom ont constaté que les concentrations en mercure étaient trop fortes. Elles dénoncent un "scandale de santé publique".

Les boîtes de thon sont des habituées de nos placards et de nos assiettes. Selon une enquête des ONG Foodwatch et Bloom, basée sur l'analyse de 148 conserves de thon issues de cinq pays européens, la majorité des produits présente un problème de concentration en mercure. "On est vraiment face à un scandale de santé publique. On en a plus de 50% qui ne devraient même pas être dans les rayons", alerte David Dorioz, directeur des campagnes de Foodwatch France.

Une substance nocive pour l'homme

Le seuil limite de teneur en mercure pour la commercialisation du thon est trois fois supérieur à celui fixé pour les autres poissons. Selon l'OMS, le mercure fait partie des dix substances les plus nocives pour l'homme et est dangereux en cas d'excès. "Si on mange une boîte par semaine, il n'y a aucun risque", rassure Bruno Megarbane, chef de service de réanimation et toxicologie à l'hôpital Lariboisière. Les ONG à l'initiative de l'enquête réclament que le thon soit soumis aux mêmes règles sanitaires que les autres poissons.

