Tendance : les recettes d'un réveillon local

Dimanche 29 décembre au marché, les courses pour la Saint-Sylvestre ont déjà commencé. "Je fais toujours attention. J'achète les légumes à un petit producteur, en plus, c'est tout près de chez moi, c'est facile", explique une consommatrice. "J'essaie de manger français dans la mesure du possible", indique un autre client. Acheter français, c'est la promesse d'une boutique en plein cœur de Paris.

Des menus 100% français facile à réaliser

L'épicerie propose des produits en provenance de toute la France. Patricia s'est rendue spécialement dans la boutique pour préparer son réveillon. Mardi 31 décembre, le menu sera 100% made in France. Chaque année, les clients sont toujours plus nombreux. Pour vous inspirer, le chef étoilé Julien Thomas vous propose une recette facile à réaliser à base de produits exclusivement français : choux d'île-de-France, coquilles Saint-Jacques de Normandie et mandarines de Corse. Dernier conseil du chef : faire le tour du marché avant de choisir ses produits. Il ne reste donc qu'à faire un petit tour au marché pour être au plus près des producteurs.

