Tendance : les Français sont fous de bonbons

Les Français croisés dans la rue, vendredi 30 septembre, par France Télévisions, les adorent. Et dans une boutique parisienne, les appels abondent. La spécialité de la maison, ce sont les pyramides de bonbons. Magali Pastel, gérante de Pastel Candy, en vend au moins six par semaine. Depuis un an et demi, son carnet de commandes est plein. "Depuis qu'on est sortis du Covid, ça a commencé à reprendre un petit peu, [avec] les anniversaires. Il y a +300% de commandes, je pense", dit-elle.

Les adultes également séduits

Le mot "bonbon" est apparu au XVIIe siècle, avec le jeune roi Louis XIII. Son médecin lui donnait du sucre parfumé à la rose lorsqu'il était malade, et appelait ça "donner du bonbon". Durant longtemps, les bonbons ont été des médicaments. Ils sont ensuite devenus associés au plaisir sucré, et même célébrés en chanson avec Annie Cordy. Puis ce fut l'arrivée des incontournables : Carambar, nounours ou encore fraises Tagada. Aujourd'hui les anciennes recettes retrouvent leurs lettres de noblesse. L'entreprise Kubli, qui en fabrique depuis plus de 100 ans, enregistre 20% de ventes en plus en 2022 grâce à un nouveau public : les adultes.