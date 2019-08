Tendance : le jeûne d'une semaine

Le jeûne est de plus en plus tendance. Pour détoxifier son organisme et se reconcentrer sur l'essentiel, un site en pleine nature, dans la Manche, propose des semaines de jeûne. Une sorte de retraite pendant laquelle les participants ne peuvent que boire : un jus de fruit le matin et du thé à volonté, ce qui permet un apport d'environ 200 calories par jour. Cette semaine, huit puristes sont encadrés par une naturopathe. "J'avais envie de me détoxifier en profondeur et de repartir à zéro sur des mauvaises habitudes alimentaires et certaines dépendances au tabac, au café..." explique ainsi une participante. "Je crois que le jeûne aide à une certaine acidité intellectuelle et spirituelle", ajoute une autre.

Des activités aussi au programme

Mais attention, il faut être en bonne santé pour tenir la cadence. Tête qui tourne, vertiges... Voilà les effets secondaires à cette privation de nourriture. Et pendant ce jeûne, il ne s'agit pas seulement de ne pas manger : le programme est chargé. Pour garder une masse musculaire pendant le jeûne et faire circuler le sang, trois heures de balades sont prévues, les pieds dans l'eau.

Le JT

Les autres sujets du JT