Alimentation : à la découverte de la nourriture du futur

Au Salon international de l'Alimentation (Sial) qui se tient du 21 au 25 octobre à Villepinte (Seine-Saint-Denis), l'innovation est à l'honneur. Vu de loin, c'est un tube de mayonnaise standard, mais de plus près, sa composition étonne : sans œuf, sans soja, sans gluten, et sans lait. "On utilise, comme une mayonnaise conventionnelle, de l'huile végétale comme le tournesol, et on remplace les œufs par de l'acacia", explique à France 3 Bertrand Jouault, cofondateur de "Nature & Moi".

Chewing-gum biodégradable

Cette PME française de Saint-Nazaire (Loire Atlantique) s'est lancée il y a trois ans. Sa spécialité : les produits vegan, et ce n'est pas la seule. Bonbons espagnols sans gluten, chewing-gums italiens sans lactose, sans sucre et biodégradable, les innovations ne manquent pas.

Au pays de la gastronomie, ces aliments édulcorés peinent encore à convaincre. Résultat : "Nature & Moi" par exemple vend 90% de sa production à l'étranger. 5% seulement de la population française se déclarent végétarienne ou végane.

