Tarn : Lavaur lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, plusieurs communes ont mis en place un dispositif de pesée. C'est le cas à Lavaur (Tarn). Au menu à la cantine, poulet fermier bio, petits pois 100% locaux, et un petit rituel mis en place par la directrice depuis la rentrée. Chaque enfant, à la fin du repas, va peser le reste de son assiette. "C'est bien parce qu'on ne gaspille pas et du coup la planète elle est mieux", confie un petit garçon au micro de France 2.

Réduire de 30% le gaspillage

Des smileys souriants ou tristes aident les enfants à savoir ce qu'ils ont peu ou trop gaspillé. Et visiblement ce jour-là, la ratatouille n'a pas fait recette. "La pesée qui se fait au niveau des élèves nous rend service étant donné que nous pouvons après rectifier un petit peu le dosage et les proportions", explique Didier Allègre, directeur de la cuisine centrale. Si les tests sont concluants, le système devrait être généralisé aux communes voisines. Les élus locaux espèrent ainsi réduire de 30% le gaspillage à la cantine, qui représente 70 tonnes par an.

