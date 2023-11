Tagliatelles, rigatonis, tortellinis… : quelles sont les pâtes préférées des Français ?

La marque Lustucru présente un classement des pâtes préférées des Français, en se basant sur un sondage réalisé avec Opinion Way. Les tagliatelles arrivent en première position.

Vous les aimez al dente, à la bolognaise, à la norma, à l'arrabiata ou juste au beurre ? Lustucru a dévoilé le classement des pâtes préférées des Français. En première position : les tagliatelles, suivies de près par les spaghettis et les coquillettes. Ce sondage a été réalisé par Lustucru avec l'institut Opinion Way*, à l'occasion du salon du Made in France qui débute le 9 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Les tagliatelles sont élues pâtes préférées par 22% des sondés. Une variété qui plaît à toutes les générations : 21% des 18-24 ans et 22% des 25-65 ans et plus. D'après le sondage, la longue et fine lanière figure plus globalement dans le classement de 56% des Français. Dans la suite du classement, les spaghettis sont choisis par 19% des sondés. Ils sont très populaires chez les 18-24 ans, qui les citent même à 24% comme leurs pâtes favorites.

Les coquillettes arrivent en troisième position et sont les pâtes préférées de 17% des Français. Enfin, au pied du podium, les farfalles arrivent à égalité avec les torsades (15%), suivies des nouilles (5%) et des macaronis (4%).

*D’après une enquête réalisée auprès d’Opinion Way pour Lustucruauprès d’un échantillon de 1 008 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.