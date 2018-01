"Sugarland" : le film qui alerte sur les sucres cachés

"Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société, que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%." Cet Australien-là n'y va pas avec le dos de la cuillère pour montrer l'omniprésence du sucre. Pendant deux mois, Damon Gameau s'est lancé dans une expérience à corps perdu. Le documentaire Sugarland, qui sort en salle ce mercredi 24 janvier, pointe du doigt l'invasion des sucres cachés présents dans la moindre soupe, ou produit préparé.

Un phénomène souvent ignoré du grand public

Et les quantités peuvent surprendre : trois morceaux de sucre dans un velouté de légumes, plus de sept dans des pétales de maïs, et même des traces de sucre dans des tranches de jambon. Le phénomène est connu de l'industrie agroalimentaire, mais souvent ignoré du grand public.

Le JT

Les autres sujets du JT