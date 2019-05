Sucre blanc, roux, de canne... Comment s'y retrouver ?

Du sucre blanc au sucre de canne en passant par le sucre roux... Dans les rayons "sucres" des supermarchés, l'offre est diverse et variée et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Quelles sont les différences entre les sucres ? Lesquels choisir ?... Notre diététicienne, Angélique Houlbert, nous aide à y voir plus clair.