Solidarité : les Restos du Cœur tirent la sonnette d’alarme

12 camions des Restos du Cœur ont été saccagés par deux jeunes hommes dans le Nord. Un cri d’alarme a été lancé par le président de l’association, qui pourrait mettre la clé sous la porte d’ici trois ans, si rien ne change.

Ils sont obligés d’attendre leur tour dehors. Un Resto du Cœur dans Paris est débordé. Corinne est bénévole et mène une course contre la montre tous les jours pour pouvoir tout distribuer. "Il y a de plus en plus de monde et c’est très dense. On n’arrête pas", souligne la bénévole. Les stocks de nourritures diminuent, eux, de jour en jour. Sont surtout accueillis des femmes seules avec des enfants. "Parfois on se prive du repas de midi", précise une mère.

Augmentation des demandes

Toutes les associations qui luttent contre la pauvreté constatent une très forte augmentation des demandes alimentaires. Elles sont de 20% aux Restos du Cœur. Et les associations ne savent plus comment s’en sortir. "Avec l’inflation, il y a un effet de cisaille pour les restos, qui fait que c’est difficile. Sera-t-on à même de garantir le même niveau l’année prochaine", se demande Philippe Blanc, responsable adjoint du centre de distribution du 11e arrondissement de Paris.