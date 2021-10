Solidarité : les associations du Nord viennent en aide aux jeunes parents

À Villeneuve-d'Ascq (Nord), la file d'attente à l'ouverture d'une distribution de produits de puériculture est immense. Parmi les bénéficiaires, Priscillia et son conjoint, jeunes parents de deux ans, viennent récupérer un doudou. "Nous venons récupérer des couches, des lingettes, des céréales pour les enfants. Financièrement, c'est un peu compliqué et franchement ça nous aide vraiment bien pour le budget", explique Priscillia.

Un panier moyen de 85 euros pour les familles

C'est un panier moyen de 85 euros qui est offert aux bénéficiaires, qui sont souvent en situation de précarité. Un coup de pouce qui est bon à prendre pour Honoré dont la femme vient d'accoucher. "Nous travaillons tous les deux et on n'arrive pas à s'en sortir. On est jeunes et je peux vous assurer qu'on ne pense plus à nous, mais surtout au bébé, mais on n'y arrive pas", témoigne Honoré.