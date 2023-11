Solidarité : la Banque alimentaire lance sa campagne de dons

Des milliers de bénévoles se mobilisent durant le week-end de samedi 25 et dimanche 26 novembre, pour la grande collecte annuelle de la Banque alimentaire. En 2022, l’opération avait permis de récolter l’équivalent de 2,5 millions de repas en Île-de-France.

Trois jours de collecte, pour réunir partout en France un maximum de denrées et de produits d’hygiène. Avec l’inflation, la demande d’aide alimentaire est en hausse, et la solidarité est essentielle. "Il faut partager dans la vie, il faut aider ceux qui en ont besoin", estime une femme dans un supermarché de Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Environ 110 000 bénévoles sont mobilisés durant le week-end.

Les étudiants de plus en plus nombreux

Une fois récoltés, les dons de chaque région sont stockés dans des entrepôts. À Toulouse (Haute-Garonne), la collecte semble déjà bien partie. "Elle est un peu plus avancée que l’année dernière à la même heure", confie une membre des Banques alimentaires. Parmi les personnes dans le besoin, les étudiants sont de plus en plus nombreux à recourir aux dons. En 2023, 2,4 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire, soit trois fois plus qu’en 2013.