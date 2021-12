Solidarité : de jeunes footballeurs distribuent des paniers repas aux sans-abri de Mulhouse

À Mulhouse (Haut-Rhin), l'équipe de foot est en mission inhabituelle : un déplacement sans match à la clé. Les jeunes sportif s'apprêtent à distribuer des paniers repas aux personnes sans-abri. L'entreprise a mobilisé le club, mais aussi les parents. "Je trouve que c'est hyper important qu'ils rencontrent ce genre de personnes, qu'ils voient qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'eux", confie Amina Ifrah, maman de jeunes footballeurs de l'ASIM.



Solidarité et esprit d'équipe

L'esprit d'équipe n'a pas quitté les jeunes durant les préparatifs à Illzach (Haut-Rhin). Ils sont encadrés pour la soirée par un collectif citoyen qui assure depuis cinq ans la distribution de 50 repas, deux fois par semaine à Mulhouse. Les enfants sont les bienvenus. "Pour nous c'est une grande fierté d'avoir des gamins parce que (…) toutes les actions qu'on fait, on est convaincu qu'elles auront des répercussions pour plus tard, et le meilleur moyen de mettre ça en pratique, c'est d'inviter les enfants à faire ce genre de choses", explique Mourad Benzakri, fondateur du "Collectif pour plus tard".