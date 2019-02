Smart Food : vrais substituts de repas ou poudre aux yeux ?

Poudres déshydratées en bouteille, préparations prêtes à boire, barres et même pâtes à tartiner... Les produits Feed ont envahi les supermarchés. Légumes du jardin, fraise basilic, chocolat... Il existe des recettes pour tous les goûts. Et même le célèbre chef étoilé Thierry Marx y a mis son grain de sel. La promesse de ces produits : un repas complet qui couvre 100% des besoins nutritionnels. C'est ce que l'on appelle la smart food.

Ni pour maigrir, ni pour les sportifs, ces produits séduisent de plus en plus les actifs qui veulent gagner du temps pour moins de 5 euros le repas. Mais ces substituts de repas tiennent-ils leurs promesses ? Ont-ils un intérêt nutritionnel ? Une nutritionniste nous aide à y voir plus clair.