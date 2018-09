Services entre particuliers : décryptage d'une nouvelle tendance

Les services entre particuliers ont pignon sur rue. Justine Weyl analyse cette nouvelle tendance en plateau. "Aujourd'hui, vous pouvez tout demander, ou presque, à votre voisin : faire les courses, le ménage, le bricolage, veiller sur votre maison quand vous êtes en vacances, arroser vos plantes...explique la journaliste, des dizaines de sites et d'applications ont émergé ces dernières années."

Les applications offrent une assurance contre le vol

Mais alors quel est l'intérêt de passer par une application plutôt que d'aller sonner chez son voisin ? "Quand vous commandez un service à un voisin via internet, la plupart du temps ce n'est pas gratuit, vous payez une contribution, c'est l'un des freins du système. En revanche, internet présente des avantages. Les garanties qu'offrent certains sites, par exemple dans le cas des courses et de la livraison, les applications intègrent toutes une assurance contre le vol", analyse Justine Weyl. "Autre avantage d'internet, il élargit considérablement la notion de voisin et ça vous permet de contacter des gens qui habitent un peu plus loin".

