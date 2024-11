Santé : les sucres sont-ils tous addictifs ou dangereux ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 3min Santé : les sucres sont-ils addictifs ou dangereux ? Le sucre est-il devenu l’ennemi public numéro 1 pour notre santé ? En la matière, il est important de parler des sucres au pluriel car tous les sucres ne se valent pas et certains peuvent être plus dangereux que d’autres. Jimmy Mohamed vous en dit plus dans sa chronique. (France 2) Article rédigé par France 2 - M. Jimmy France Télévisions JT de 20h France 2

Le sucre est-il devenu l’ennemi public numéro 1 pour notre santé ? En la matière, il est important de parler des sucres au pluriel car tous les sucres ne se valent pas et certains peuvent être plus dangereux que d’autres. Jimmy Mohamed vous en dit plus dans sa chronique.

De tous les sucres, le sucre transformé et rajouté par les industriels, notamment dans les gâteaux pour enfants, est le pire pour la santé. Le sirop de glucose-fructose est un sucre produit à partir d’amidon, généralement de maïs. C'est un problème car pour les industriels, il coûte moins cher, il est plus stable et plus facile à incorporer dans les produits. Mais ce sirop est suspecté d’augmenter le risque de maladies cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde ou les AVC. De plus, ce sirop perturbe aussi l’hormone de la satiété. Et le sucre des fruits et des légumes ? Que vous mangiez des pommes, du kiwi, du pamplemousse ou n’importe quel fruit, vous n’aurez jamais aucun problème. En effet, ce sont des aliments sucrés, ils contiennent du fructose, mais, une pomme est dure, elle est rigide car il y a aussi des fibres. Ces dernières emprisonnent le sucre, et permettant de limiter son impact négatif. Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus