Santé : le vin est aussi dangereux que les autres alcools

Le vin n'est pas bon pour la santé. "Il n'y a pas un alcool qui serait moins nocif que les autres. Les alcools sont équivalents pour une raison très simple : dans un verre d'alcool, quel qu'il soit, la quantité d'alcool est la même", explique le Professeur Nicolas Simon, médecin spécialisé en addictologie et président de l'ANPAA. Il ne faut pas croire que le danger ne vient que des alcools dits "forts". En France, on compte 50 000 décès par an à cause de l'alcool, contre 70 000 décès à cause de la cigarette.

Aucune consommation d'alcool n'a d'effet bénéfique

Or l'alcool le plus consommé en France est le vin à 60%. Il est donc tout aussi dangereux que les autres. Quant aux soi-disant vertues du vin pour le coeur, des chercheurs canadiens ont passé en revue 2 262 études scientifiques sur ce sujet. Conclusion : aucune consommation d'alcool ne peut avoir d'effet bénéfique. Si le vin contient des antioxidants, pour en ressentir les bienfaits, il faudrait en boire 330 litres par jour.