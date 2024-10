Santé : du mercure présent dans les boîtes de thon

Selon une étude réalisée sur 148 boîtes de thon par l'ONG Bloom, une importante quantité de mercure serait constamment présente à l'intérieur du poisson. Il est ainsi conseillé de ne consommer du thon qu'une à deux fois par semaine.

L'un des poissons favoris des Français est au cœur d'une contamination généralisée au mercure. Une étude portant sur 148 boîtes de thon a retrouvé le métal lourd dans chacune d'entre elles. De quoi inquiéter les consommateurs. Dans le détail, une boîte de thon sur dix testée dépasse le seuil autorisé pour le thon frais, soit plus d'un milligramme de mercure par kilo. Plus de la moitié d'entre elles excèdent même la limite de 0,3 mg fixée pour la majorité des autres poissons. L'ONG Bloom, à l'origine de ces résultats, dénonce un scandale sanitaire. "La boîte avec le plus de mercure qu'on a trouvé avait 3,9 mg de mercure par kilo. Soit 13 fois plus de mercure que ce qui est autorisé pour un anchois par exemple", explique Julie Guterman, chargée de recherche.

Une affaire de quantités

Le mercure, puissant neurotoxique, est aujourd'hui présent partout dans nos océans. Les thons, qui mangent de petits poissons déjà contaminés, accumulent alors des taux particulièrement élevés du métal lourd. Mais leur consommation est-elle pour autant dangereuse ? Tout serait une question de quantité. Un danger limité mais pas inexistant, notamment pour les femmes enceintes et les nourrissons. Alors, les ONG demandent aujourd'hui des règles plus strictes : "D’abord, des tests efficaces pour évacuer tous les produits qui sont au-dessus de la norme protectrice et puis un étiquetage en rayon au niveau des produits". L’Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de limiter à deux fois par semaine la consommation de thon.





