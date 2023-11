Santé : comment bien se nourrir en hiver sans prendre trop de gras ?

Durée de la vidéo : 3 min

Avec l'hiver qui arrive, attention aux abus du déjeuner et du dîner. Le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 10 novembre, explique comment se faire plaisir raisonnablement.

A-t-on besoin de plus de gras et de calories en hiver ? "En théorie, oui, parce qu’on se dit qu’il faut plus de calories pour fabriquer de la chaleur. Mais, mais en réalité, non, parce qu’en hiver on se protège du froid", explique, sur le plateau du 13 Heures, le médecin et journaliste Damien Mascret, vendredi 10 novembre. Autre idée reçue, on mangerait moins en hiver qu’en été. Selon une étude menée sur plus de 18 000 Allemands, dès l’automne, la consommation de calories diminue, et encore davantage l’hiver.

Poissons gras et plantes

Quels aliments privilégier quand il fait froid ? Pensez à la ration de protéines : viande, laitages, poisson, œufs, mais aussi aux fruits et légumes, qui contiennent "des minéraux et de la vitamine C […] et des fibres". Le poisson gras est particulièrement recommandé. Les plantes comme le thym, le cumin, ou l’ail peuvent être ajoutées aux plats, notamment dans les soupes.