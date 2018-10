Salon international de l'alimentation : le végétal est à la mode

Du salami de thon à l'aspect de jambon aux chips de viande séchée : le salon international de l'alimentation regorge de produits innovants. Il a ouvert ses portes à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Cette année, la tendance est au végétal, à l'image de ce paquet à l'aspect de riz. "Notre riz à nous, ce sont des lentilles, des pois chiches ou des pois. On mixe le tout et ça fait de nouvelles saveurs", explique Mattia Sorzato, commercial du groupe Pedon.

Des tablettes de chocolat trompeuses



Un peu plus loin, ces tablettes de chocolat sont trompeuses : ces carrés à râper ou à faire fondre sont en fait des légumes, comme des carottes, des tomates ou des betteraves. "À travers ce produit, on aimerait permettre aux gens de mettre du légume là où ils n'en auraient pas mis initialement. Cela remet le légume au goût du jour", avance Kévin Singer, cofondateur de Cocasse Food. Parmi les autres produits phare du végétal, on compte des jus de gingembre, de curcuma, ou encore de cannelle. Le salon se tient jusqu'au 25 octobre.

