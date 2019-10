Salon du chocolat : 25 ans de gourmandise

C'est la grand-messe du cacao ! La 25e édition du Salon du Chocolat a débuté, mardi 29 octobre, à Paris. L'enrobeuse de chocolat est sans doute la machine préférée des Français, qui sont en permanence à la recherche d'un chocolat plus éthique, plus responsable et qualitatif. "On a un chocolat dont le cacao vient du Nicaragua, de la réserve biologique d'Indio Maiz. C'est un trésor national. C'est la première fois que ce cacao a le droit de quitter le territoire pour être transformé en France", indique mercredi matin Stéphane Bonnat, chocolatier.

Les Français aiment le chocolat noir

Qu'est-ce que ce chocolat a de particulier ? "Il est fabuleux, il est notamment sur les fruits secs et le raisin et se termine avec une longueur en bouche qui est phénoménale, c'est le petit Jésus en culotte de velours", précise Stéphane Bonnat. "Les Français sont 83% à dire qu'ils mangent du chocolat noir au moins une fois par semaine", explique la journaliste de France 2 Julie Poirier, en direct de la porte de Versailles, à Paris.

