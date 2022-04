Salmonelles dans les Kinder : Ferrero mis en cause

Alice, 3 ans, est tombée malade après avoir mangé un œuf Kinder à la fin du mois de mars. Les médecins soupçonnent d'abord une gastro, mais les symptômes empirent et elle est alors hospitalisée, puis perd deux kilos. Les analyses confirment une salmonellose. "On était persuadés que c'était ça, vu qu'en plus (…) la température ne descendait pas, elle ne mangeait pas, elle se vidait toujours", raconte son père, Romain Vue. Au total, 150 personnes ont été intoxiquées en Europe, et 21 en France dont huit enfants.

Un rappel immédiat qui n’a pas eu lieu

À la mi-décembre, Ferrero a détecté la présence de salmonelle dans l'une de ses usines, en Belgique. L'alerte n'a pas été donnée. Trois mois plus tard, les autorités britanniques découvrent des cas de salmonellose. Les produits ne seront retirés des rayons que 12 jours après. Selon l'association Foodwatch, Ferrero souhaitait sauver ses ventes de Pâques. "À ce moment-là Ferrero aurait dû immédiatement prévenir toutes les autorités des États dans lesquels ces produits étaient exportés, et ils auraient dû organiser un rappel immédiat des produits", commente Karine Jacquemart, directrice générale de l'association. En guise de dédommagement, Ferrero a proposé un bon d'achat à la famille d'Alice.