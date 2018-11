Salmonelle : des reblochons de la société La Fromagerie de la Tourette rappelés pour risque de contamination

Le rappel concerne certains reblochons portant la marque sanitaire FR 74.128.050 CE

Des reblochons au lait cru de la société La Fromagerie de la Tourette, située à Fillinges (Haute-Savoie), sont rappelés pour un risque de contamination par une salmonelle, annonce samedi soir dans un communiqué le ministère des Solidarités et de la Santé.

Le rappel concerne certains reblochons entiers et demi reblochons au lait cru portant la marque sanitaire FR 74.128.050 CE dont les dates limites de consommation sont comprises entre le 17/11 et le 16/12/2018.

Les enseignes ayant distribué ces produits sont tenues d’informer leurs clients. Des affichettes seront notamment apposées dans les points de vente concernés.

Le ministère recommande aux personnes qui détiendraient des produits concernés de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter au point de vente afin d’obtenir un remboursement.

Les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Les personnes qui auraient consommé ces fromages et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

La société La Fromagerie La Tournette a mis à la disposition des consommateurs un numéro de téléphone, le 0800 94 01 64, disponible de 8h à 19h.