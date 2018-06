Salade, tomate, oignon ? Rien d'autre ? Aidez-nous à faire la carte de France des recettes de kebabs

Franceinfo lance une enquête sur les différentes versions de ce sandwich selon les régions.

Non, il n'y a pas une seule recette de kebab ! Derrière ce mot peut se cacher une multitude d'ingrédients. Au sein de la rédaction, la question a suscité le débat entre les journalistes, originaires de régions différentes : du chou dans l'Est, du poulet et du bœuf dans le Nord, des pains pitas à Paris... Et chez vous, quels sont les ingrédients proposés dans votre kebab préféré ? Franceinfo se lance dans une cartographie du kebab en France et pour cela, nous avons besoin de votre aide.

En quelques années, ce sandwich s'est imposé des grandes métropoles aux villages de campagne. Il s'en vend désormais plusieurs centaines de millions par an en France. Le kebab est même devenu un objet politique. Mais il n'a rien d'uniforme, que ce soit en Europe ou dans l'Hexagone. Afin de connaître les spécificités de chaque région française, vous pouvez répondre au questionnaire ci-dessous. Il vous suffit d'indiquer le code postal de l'établissement que vous fréquentez, ainsi que les ingrédients disponibles – attention, pas seulement ceux que vous choisissez, mais tous ceux qui sont proposés par le restaurateur.