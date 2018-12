Saint-Sylvestre : dernier gros week-end pour les commerçants

Une table de réveillon d'exception avec des produits frais et une décoration de fête. Pour les commerçants, être prêts pour le grand soir, cela signifie se réveiller tôt. À 4 heures du matin à Rungis (Val-de-Marne), Pascal Dufays prépare ses produits haut de gamme pour les fêtes. 25 tonnes de marchandises écoulées en 15 jours, 80% de ses commandes sont des huîtres. Ce matin vendredi 28 décembre, inutile d'en chercher. "On a une première clientèle qui vient à 1h45 du matin, là il est déjà tard. Le gros des ventes est parti", explique-t-il. Les clients sont majoritairement des restaurateurs et des poissonniers.

30 à 40% du chiffre d'affaires

"Il y a des saumons pour le réveillon, des coquilles. Les huîtres, on a déjà fait le plein. Pendant la période de fêtes, les commerçants augmentent leur chiffre d'affaires de 30 voire 40%", explique Gilles Dugleux, un poissonnier venu s'approvisionner à Rungis. Les commerçants sont fin prêts pour le dernier gros week-end de l'année.

