Russie : la production de champagne en plein essor

La production de champagne se développe de plus en plus en Russie. Des vignobles adoptent certaines méthodes de production similaires à celles utilisées en France pour élaborer une boisson de qualité.

En Russie, de plus en plus de viticulteurs se tournent vers la production de champagne. De nombreuses vignes sont exploitées et le lien avec la France reste fort. Afin de replanter de nouvelles vignes, des domaines importent beaucoup de plants français comme à Abraou Diourso par exemple. Une vinification supervisée par le Français Georges Blanck, où son expertise acquise dans les plus grandes maisons de champagne s’avère être un véritable atout.

Une production de masse durant la période soviétique

En 1905 déjà, la cour impériale de Russie avait fait venir un Champenois à Abraou Diourso pour aider à la fabrication d’un vin qui devait être digne d’être servi à la table du Tsar. C’est sous la période soviétique, pour que le peuple puisse aussi accéder à ce produit, que la production de masse a commencé. Le vignoble a ensuite été en déclin pendant plusieurs années à la fin de l’URSS. Désormais, il est porté par un nouvel élan : 10% des bouteilles sont produites avec la même méthode et les mêmes gestes qu’en Champagne. Cela permet de produire une boisson au goût similaire au champagne classique.