Royaume-Uni : des traces d'excréments détectées sur tous les écrans tactiles testés dans des McDonald's

Le quotidien britannique "Metro", en collaboration avec l'université métropolitaine de Londres, a analysé les écrans tactiles de huit restaurants McDonald's à Londres et Birmingham. Tous contenaient des traces de "coliformes fécaux".

Une découverte peu ragoûtante. Des traces d'excréments ont été détectées sur l'ensemble des écrans tactiles de huit restaurants McDonald's au Royaume-Uni, selon une étude révélée par le journal britannique Metro (article en anglais) jeudi 29 novembre.

L'étude a été réalisée en lien avec le département de microbiologie de l'université métropolitaine de Londres. Huit restaurants de la chaîne de fast food, six à Londres et deux à Birmingham, dans le centre du Royaume-Uni, ont été analysés. Chacun de leurs écrans contenait des traces de bactéries "coliformes fécaux".

"Nous étions tous surpris de détecter autant de bactéries intestinales et fécales sur les machines, explique auprès de Metro Paul Matawele, un chercheur ayant participé à l'étude. Ces [bactéries] provoquent le genre d'infections que des patients contractent dans les hôpitaux", a-t-il alerté.

Des traces de staphylocoque retrouvées

Les écrans de deux restaurants présentaient ainsi des traces de listeria, ce qui peut provoquer des fausses couches et des morts à la naissance. Trois quarts des écrans analysés présentaient des traces de la bactérie Proteus, à l'origine d'infections urinaires ou de plaies.

Et sur un écran, les chercheurs ont même repéré des traces de staphylocoque, une bactérie très contagieuse, qui peut provoquer une intoxication du sang et le syndrome du choc toxique. "Si des personnes touchent leurs nez avec leurs doigts et ensuite touchent l'écran, quelqu'un d'autre peut attraper la bactérie", prévient Paul Matawele. "Si cette personne a une plaie ouverte, cela devient très dangereux", alerte le chercheur.

Les clients ne devraient pas manger juste après avoir touché ces écrans. Ce n'est pas propre et cela peut répandre des maladies. Vous pouvez faire très attention à votre hygiène toute la journée, et cela ne sert plus à rien dès que vous touchez un écran.Paul Mataweleà "Metro"

Interrogé par Metro, un porte-parole de McDonald's assure que ces écrans sont "nettoyés régulièrement", et que "tous nos restaurants offrent la possibilité aux clients de se laver les mains avant de manger".