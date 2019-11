Roubaix : des familles relèvent le défi zéro déchet

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Roubaix (Nord), la municipalité tente depuis plusieurs années de convaincre ses administrés de s'atteler à un changement radical d'habitude. 500 familles ont accepté une nouvelle aventure. Dans l'une d'entre elles, fabriquer sa lessive soi-même, c'est un jeu d'enfants. "Pour eux c'est inconscient, ils connaissent le terme zéro déchet. On n'a même pas besoin d'en parler, ils le font", explique la maman Audrey Leclercq. Depuis cinq ans, ils sont inscrits dans le défi zéro déchet lancé par la ville de Roubaix. Une décision prise par la jeune maman alors mère au foyer à la suite d'une prise de conscience et l'envie d'élever ses enfants dans le respect de l'environnement.

Un volume de poubelles divisé par deux

"J'avais déjà quelques habitudes comme ne pas gaspiller. Mais avoir ce défi m'a vraiment permis de passer un cap au-dessus. Je me suis remise à cuisiner un peu plus et j'essaye de retrouver une seconde vie à chaque déchet", ajoute Audrey Leclercq. Aujourd'hui, elle a divisé le volume de ses poubelles par deux et réalise plus d'une centaine d'euros d'économies par mois. Entre les courses en vrac, les achats en seconde main, ou la cuisine maison, c'est une nouvelle manière de consommer qui n'est pas évidente pour tout le monde. "Pour le papa, c'est un peu plus compliqué. Quand il a faim, il veut manger tout de suite", précise Audrey Leclerq.