Rhône : une cantine qui fait la part belle au local

À Sourcieux-les-Mines (Rhône), pendant que certains sont en récréation, d'autres s'activent à la cantine. Le chef doit préparer le repas pour près de 200 enfants tout en réceptionnant la marchandise. Le bio et le local sont mis à l'honneur. Il y a trois ans, les parents ont pris la main sur la cantine et ont donné une mission au cuisinier : faire redécouvrir aux enfants le plaisir de manger au restaurant scolaire.

Pas d'augmentation du tarif

Plus de qualité, mais aussi plus d'écoute. Le chef adapte les quantités aux besoins de chacun pour éviter le gaspillage. Résultat : le nombre d'inscriptions à la cantine a augmenté et les écoliers finissent leur assiette. De leur côté, les parents d'élèves n'ont subi aucune augmentation de tarif : 4,30 € le repas. Toutes les cantines devront atteindre l'objectif de 20% de bio à l'horizon 2022.

Le JT

Les autres sujets du JT