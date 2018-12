Réveillon : le crémant concurrence le champagne

Une bulle très fine, une robe qui scintille, blond ou rosé le crémant est devenu le concurrent sérieux du champagne. Dans un domaine viticole de la région bordelaise (Gironde), on produit ce vin pétillant depuis 1897. "La spécificité du crémant de Bordeaux c'est que l'on a naturellement un équilibre remarquable entre l'acidité et l'alcool", explique Lionel Lateyron, producteur de crémant de Bordeaux. Cette année, 400 000 bouteilles sont sorties de sa cave, un record. Élaboré selon la méthode champenoise, le crémant s'impose et monte en gamme.

Certains crémants rivalisent en bouche avec le champagne

"Nous congelons le dépôt, qui se situe au niveau du goulot de la bouteille, et lorsque la bouteille est ouverte, le glaçon est expédié, le vin se retrouve clair et nous ajoutons une liqueur de dégorgement pour faire le brut ou le demi-sec", explique-t-il. Aujourd'hui, selon les experts, certains crémants rivalisent en bouche avec le champagne. Des cuvés prestiges biologiques ont vu le jour en Alsace, où l'on élabore un quart de la production française.

Le JT

Les autres sujets du JT