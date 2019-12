Réveillon du 31 décembre : les traiteurs font le plein à Cannes

La boutique d'un traiteur cannois ne désemplit pas. À quelques heures du réveillon mardi 31 décembre, les clients sont venus faire le plein de produits d'exception. Pour cette journée parmi les plus rentables de l'année, le patron a dû renforcer son équipe. "On a toujours une dizaine d'extras en plus", confirme le traiteur Michel Ernest. L'affluence est la même chez un poissonnier qui a vendu près de 8 tonnes d'huîtres pendant toute la période des fêtes. "Le foie gras on l'a eu à Noël, alors là, ce sera crustacés", indique une femme interrogée sur son repas de fête.

"Une bonne bouteille de champagne"

Dans les halles du marché Forville (Alpes-Maritimes), les clients hésitent entre légumes du pays, fruits exotiques ou un beau plateau de fromages. "De la nourriture sympathique, une bonne bouteille de champagne et ce sera largement suffisant", détaille une Cannoise. Sans oublier les groseilles sur le gâteau pour bien démarrer l'année.

